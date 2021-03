Xbox e Bethesda: annunciato un Roundtable tra i due team

Ormai tutti siamo consci del matrimonio tra Bethesda e Xbox. Regolamentato pochi giorni fa, ecco che le compagnie annunciano un evento streaming per celebrare l’unione. La diretta in questione sarà un roundtable, ovvero un incontro, durante il quale i membri dei team si presenteranno al pubblico.

Aaron Greenberg, GM di Xbox, ha inoltre dato qualche informazione in più in merito, specificando che tale evento è una possibilità per “meglio conoscere i team e le persone di Bethesda. Non è centrato su novità o reveal.” continua poi.

Riguardo quest’ultima questione, la divisione Xbox di Microsoft ha già dichiarato che arriveranno nuovi titoli sull’Xbox Game Pass entro la settimana, ovviamente a tema Bethesda. Per annunci futuri, probabilmente ci toccherà aspettare giugno per l’E3 (o qualunque altro evento equivalente verrà fatto). Intanto, in calce trovate il link alla diretta che partirà alle ore 19.00 italiane.

Join us this morning at 10am PST for a roundtable conversation between team members of @Xbox & @bethesda. Note, this is NOT FOCUSED ON NEWS/REVEALS, but a great chance to learn more about the teams & people at Bethesda. #BethesdaJoinsXbox https://t.co/0CsixjpLtz

