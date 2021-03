Beyond a Steel Sky in arrivo su PS4, One e Switch

Microids e Revolution Software sono lieti di annuciare che il thriller ambientato in un futuro controllato dall’IA, Beyond a Steel Sky, è in arrivo su PS4, One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale.

Sequel diretto di Beneath a Steel Sky, la produzione vanterà alcuni miglioramenti negli ambiti di gameplay e grafica. Al momento, come affermato dal CEO di Revolution Software, Charles Cecil, Beyond a Steel Sky è il progetto più ambizioso del team.

Vi ricordiamo che il titolo è stato pubblicato in passato per Apple Arcade nel mese di giugno del 2020, seguito poi dalle pubblicazioni su PC, Mac e Linux tramite Steam il mese successivo. Vi lasciamo alla descrizione del prodotto, informandovi che l’opera uscirà entro il Q3 di quest’anno.