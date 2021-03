Square Enix Presents: il primo evento streaming si terrà il 18 marzo

Square Enix ha annunciato il debutto di un nuovo programma intitolato “SQUARE ENIX PRESENTS”, una serie di appuntamenti video nel corso dell’anno nei quali l’azienda svelerà nuovi giochi, aggiornamenti e novità alla community globale di giocatori. Il primo appuntamento, che si svolgerà il 18 marzo alle 18:00 sui canali ufficiali YouTube della società giapponese, consisterà in una presentazione di circa 40 minuti che includerà l’anteprima mondiale del nuovo gioco dell’acclamata e premiata serie Life is Strange (il rumor a quanto pare era vero), con un nuovo protagonista dotato di nuovi ed emozionanti poteri.

Inoltre, verranno svelati nuovi trailer, video di gameplay e annunci per i seguenti giochi:

Vi invitiamo a seguirci per conoscere la copertura che noi di GamesVillage daremo al nuovo evento dell’azienda nipponica.

