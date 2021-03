Xbox Game Pass: da domani aggiunti 20 giochi targati Bethesda!

Come vi abbiamo detto poco fa, in questi momenti si sta tenendo un incontro tra i membri dei due team appena uniti. Per quanto non vi dovessero essere nuovi annunci, uno era un po’ previsto per quanto concerne Xbox Game Pass.

Microsoft aveva già preannunciato che nuovi giochi a tema Bethesda sarebbero arrivati su entro la settimana sul servizio del colosso di Redmond. Bene, i titoli sono stati annunciati e sono più di quanto chiunque potesse immaginare.

Informiamo i lettori che tutti i giochi saranno disponibili per PC, Xbox e Cloud, quindi per tutti gli abbonati al servizio. Lasciamo qui sotto la lista dei 20 titoli per Xbox Game Pass, tutti in arrivo domani 12 marzo e tutti interamente targati Bethesda, mentre in calce trovate la diretta ancora in corso.