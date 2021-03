Loop Hero è la nuova punta di diamante su Steam

Loop Hero è un gioco originale e difficile da classificare. Oltre a recensioni estremamente positive, Loop Hero ha ora venduto oltre 500.000 unità nella sua prima settimana su Steam. L’editore Devolver afferma anche che ha la colonna sonora più venduta che abbia mai avuto e un tempo di riproduzione medio di 12 ore.

Da qui nasce la riflessione: “dai nostri calcoli significa un totale di 3 trilioni di ore e 18 miliardi di loop, almeno!” Le ore totali giocate sarebbero più simili a 12 milioni: affinché il calcolo di 18 miliardi di Devolver fosse accurato, ogni giocatore avrebbe dovuto ripetere circa 38.000 volte il che sembra poco realistico.



Forse lo sviluppatore Four Quarters sa qualcosa che non è ancora stato rivelato o forse Devolver sta prendendo in giro un po ‘il fascino del settore per i numeri in gran parte privi di un reale significato. Come piccola celebrazione Four Quarters ha commissionato alcune carte collezionabili di Steam all’artista BardtheZombie, e continua a dare un piccolo sguardo al futuro. “In questo momento stiamo lavorando a patch con aggiornamenti sulla qualità della vita che tutti avete chiesto”, dice un post di Four Quarters, “tra cui un sistema per salvare durante le spedizioni, nuove impostazioni di velocità e un mazzo di tratti acquisiti dai boss ! “

Oltre a questo, i contenuti futuri includeranno “nuove carte, classi e trasformazioni” con ulteriori aggiornamenti promessi presto.