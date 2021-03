Hearthstone insieme alla nuova espansione, Forged In The Barrens, tanti eventi in arrivo!

La nuova espansione di Hearthstone, Forged In The Barrens, ci porterà in un’avventura a tema Orda il 30 marzo e ci sarà una festa pre-lancio per prepararci all’ escursione attraverso The Barrens. Blizzard ha rivelato la data di uscita per il prossimo set del mescolatore di carte ieri in un post di annuncio, con una sfilza di eventi in preparazione per il rilascio a partire da una serie di live streaming teorici. A partire dal 22 marzo, si potrà mettere insieme i mazzi forgiati e inviarli ai vostri streamer di Hearthstone preferiti per metterli alla prova. Seguiranno gli stessi stream teorici il 23, con omaggi Mega Bundle su Reddit e Twitch nei quattro giorni successivi.

“Alla luce dei rischi per la salute globali in corso associati agli incontri di persona, abbiamo annullato i Fireside Gathering ufficiali per il prossimo futuro e disabilitato la possibilità di creare eventi pubblici”, ha spiegato Blizzard. “Tuttavia, vogliamo che le persone a casa abbiano l’opportunità di partecipare al prossimo fine settimana di pre-rilascio, quindi manterremo intatta la funzionalità dell’evento privato. I giocatori possono registrare il proprio evento per una sola persona per godersi l’apertura di Forged nel Buste di carte Barrens dal 26 al 29 marzo “.



Il fine settimana prima del rilascio, si potranno aprire i pacchetti Forged in occasione di eventi privati ​​di Fireside Gathering. Considerando, Covid, gli eventi ufficiali del Fireside Gathering sono stati posticipati a tempo indeterminato: al loro posto, Blizzard consentirà alle persone di registrare i raduni “di una sola persona” per aprire pacchetti e prendere parte a nuove Risse limitate.