Borderlands 3: rinviato l’add-on Director’s Cut

Il Texas è stato recentemente colpito da una devastante e inusuale ondata di gelo artico che ha causato una serie di gravi problemi nello stato del profondo sud degli USA, impreparato ad affrontare simili situazioni. Le conseguenze dell’ondata fredda sono state talmente gravi che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dovuto dichiarare lo stato d’emergenza. Tra gli innumerevoli e gravi problemi causati da questa inaspettata situazione metereologica ce n’è stato anche uno che riguarda Borderlands 3.

Gearbox Software, il developer del gioco, che ha i suoi uffici proprio a Frisco, Texas, ha infatti annunciato che per via dell’ondata di gelo, lo sviluppo del nuovo add-on di Borderlands 3, Director’s Cut, sarà rinviato al prossimo 8 aprile. Una scelta inevitabile dal momento che, anche se fortunatamente tutti gli impiegati dell’azienda stanno bene, è stato necessario interrompere del tutto il lavoro dell’azienda.

Il rinvio è stato annunciato con un tweet sul profilo ufficiale di Gearbox:

“A causa di problemi derivanti dal forte maltempo che ha colpito il Texas il mese scorso, l’add-on ‘Director’s Cut’ sarà lanciato l’8 Aprile. Fortunatamente, tutti i membri del nostro team e le loro famiglie sono sani e salvi, ma il nostro lavoro su ‘Director’s Cut’ è stato inevitabilmente interrotto e alla fine abbiamo deciso di spostare la data di rilascio per garantire la migliore esperienza possibile. Apprezziamo la vostra comprensione, e non vediamo l’ora che giochiate a ‘Director’s Cut’ quando uscirà il mese prossimo”

Vi ricordiamo che Director’s Cut sarebbe dovuto arrivare tra una settimana, il 18 marzo, ricco di novità per tutti i giocatori di Borderlands 3. Nel frattempo il titolo del developer di Frisco, pubblicato da 2K Games, rimane disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam ed Epic Games Store) e Google Stadia.