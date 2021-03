Microsoft: Phil Spencer spiega gli obiettivi dell’accordo con Bethesda

Dopo il roundtable di questo pomeriggio, durante il quale è stato reso noto che saranno ben venti (sì, avete letto bene, venti) i titoli Bethesda ad arrivare su Xbox Game Pass a partire dalla giornata di domani, il presidente di Xbox, Phil Spencer, ha spiegato meglio le intenzioni di Microsoft e quali siano gli obiettivi che il colosso dell’informatica vuole raggiungere attraverso la faraonica acquisizione del developer.

Innanzitutto Specer ha confermato che intenzione di Microsoft continuare a investire nello sviluppo di titoli multipiattaforma targati Bethesda, ma che l’obiettivo principale dell’azienda è sicuramente quello di “portare grandi esclusive sulle piattaforme su cui esiste Xbox Game Pass“.

“Io ascolto i podcast e tutte le domande che vengono poste, quindi proverò ad essere il più chiaro possibile, perché penso che questo sia giusto. Dunque, ovviamente non posso sedermi qui e dire che ogni gioco di Bethesda sarà un’esclusiva, perché sappiamo che non è vero. Ci sono degli obblighi contrattuali che rispetteremo, come abbiamo sempre fatto in circostanze simili.

Abbiamo giochi che esistono su altre piattaforme, e forniremo il supporto per quei giochi su quelle piattaforme. Ci sono community di giocatori. Amiamo queste community e continueremo ad investire su di loro. E anche in futuro, potrebbero esserci di nuovo questioni contrattuali o un’eredità su piattaforme diverse che rispetteremo.

Ma se siete utenti di Xbox, la cosa che voglio sappiate è che tutto questo serve a portare delle grandi esclusive che arrivino sulle piattaforme dove esiste il Game Pass, e questo il nostro obiettivo. Per questo lo stiamo facendo. Queste sono le radici di questa partnership ce stiamo costruendo, e la capacità creativa che potremo portare sul mercato per i nostri clienti Xbox sarà la migliore di sempre per Xbox quando avremo finito qui”