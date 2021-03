L’attacco dei giganti: ecco il trailer per il season finale!

Con un tredicesimo episodio uscito da pochissimo e un emozionante e intenso capitolo 138 che ci ha preparato alla drammatica e triste fine della vicenda, la conclusione de L’attacco dei giganti di Hajime Isayama è sempre più vicina, sia nella versione cartacea del manga che in quella anime curata dallo studio d’animazione MAPPA.

Come ben sapranno ormai i fan accaniti di questa che è, a tutti gli effetti, una delle migliori serie shonen di sempre, l’anime non riuscirà ad adattare completamente la serie di Isayama nei soli tre episodi che rimangono, ma ciò non ha impedito a MAPPA di fomentare l’hype in vista del season finale del prossimo 28 marzo.

Lo studio ha infatti diffuso, in vista del season finale, un adrenalinico trailer che contiene alcune delle scene più intense e meglio riuscite di questi primi tredici episodi (e che potete vedere in calce all’articolo in tutta la sua bellezza) e che anticipa qualcosa di veramente speciale per il sedicesimo episodio dell’anime.

Rimane ovviamente il dubbio di come sarà gestito il finale dell’opera: l’opinione della maggior parte dei fan e degli addetti ai lavori è che la quarta stagione de L’attacco dei giganti riprenderà con una seconda parte nell’autunno 2021, mentre recentemente qualche report aveva ipotizzato che la serie potesse concludersi con un lungometraggio che adattasse tutto l’ultimo arco narrativo del manga di Isayama.

Fino a che non avremo un annuncio ufficiale però, tutto quello che ci resta da fare è goderci ogni singolo episodio della serie. E voi? Siete in attesa del season finale de L’attacco dei giganti.