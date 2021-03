My Hero Academia. la quinta stagione inizierà con un recap

Con il finale de L’attacco dei giganti che si avvicina sempre più, i fan degli anime non verranno fortunatamente lasciati soli. Il 27 marzo infatti sarà il turno di My Hero Academia, che tornerà con la sua attesissima quinta stagione. Ma c’è un però… A quanto pare infatti il primo episodio dell’anime tratto dall’opera di Kohei Horikoshi sarà un episodio 0.

Secondo quanto riportato dall’utente Twitter @animetv_jp infatti, la quinta stagione di My Hero Academia inizierà con un episodio recap che riprenderà le fila della serie, che si è interrotta l’anno scorso con la bellissima quarta stagione. Dunque per vedere effettivamente l’episodio 1, il primo dell’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, dovremo aspettare fino al 3 aprile.

Potrebbe essere necessario per i fan fare mente locale sugli ultimi avvenimenti e raccogliere le idee prima di imbarcarsi in una nuova avventura: la quarta stagione è stata densa di avvenimenti fondamentali ai fini della trama, oltre a essere la più oscura, almeno finora, nel franchise di Kohei Horikoshi.

Inoltre i cliffangher conlusivo della quarta stagione, che ci mostrava Deku a confronto con i precedenti portatori del One For All, merita sicuramente di essere rivisto, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi che la questione ha assunto all’interno del manga.

Prepariamoci dunque a questo grosso recap di My Hero Academia, prima di tuffarci nelle nuove avventure di Deku e dei suoi compagni di classe della 1-A. Per tutte le novità sul manga e anime di Horikoshi continuate a seguirci su Gamesvillage.it!

My Hero Academia Season 5 Episode 0 starts on March 27, for episode 1, we will have to wait until April 3!

✨More: https://t.co/atRFpDxcnB pic.twitter.com/WwsBO9IIfm

— AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 11, 2021