Genshin Impact: iniziano i beta test per l’update di aprile

Genshin Impact riceverà il prossimo update, versione 1.4, il 17 marzo: l’aggiornamento aggiungerà nuovi contenuti, missioni e modifiche alle impostazioni di gioco. I personaggi, Venti e Tartaglia, torneranno ognuno con il proprio banner, insieme al nuovo personaggio, Rosaria. Verrà aggiunta al gioco anche una nuova simulazione di appuntamenti (stile Hangouts o Date Events).

Mentre i giocatori sono in attesa dell’ultimo aggiornamento, miHoYo inizia la fase di beta test per la versione 1.5 di Genshin Impact. miHoYo ha già annunciato che i giocatori che vogliono registrarsi per il beta test della versione 1.5, devono compilare un breve modulo e se vengono selezionati potranno provare l’aggiornamento: i giocatori possono registrarsi accedendo al loro server Discord ufficiale qui e andando alla sezione degli annunci o registrandosi direttamente utilizzando il modulo qui. I giocatori devono firmare un NDA per prendere parte alla fase di test, quindi significa che non è consentito condividere con nessun altro alcuna informazione relativa alla fase di test: la condivisione di immagini, video o qualsiasi tipo di contenuto durante la fase di test, porta ad un conseguente ban dell’account del giocatore.

Uno degli aspetti più attesi nel prossimo aggiornamento di Genshin Impact è nell’introduzione della regione di Inazuma, ma è altamente improbabile che Inazuma venga aggiunto nell’aggiornamento 1.5 poiché vari rumors prevedono che la regione verrà arriverà con l’update 1.6. Si pensa, invece, che probabilmente arriverà ad aprile una regione minore, che potrebbe essere The Chasm: il baratro può già essere visto nella mappa del gioco, quindi possiamo aspettarlo nell’aggiornamento 1.5.

A parte questo, c’è un gran numero di personaggi che dovrebbero essere aggiunti nell’aggiornamento 1.5. La maggior parte dei rumors indicano che avremo i personaggi di Baizhu e Yaoyao, e saranno i primi che utilizzeranno l’elemento Dendro. Oltre a ciò, alcuni rumors hanno segnalato che il banner Qiqi dovrebbe arrivare con l’aggiornamento 1.5. Questo probabilmente porterà anche le missioni di ricerca di Qiqi. Per maggiori informazioni, continuate a seguirci su Games Village.