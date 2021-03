Halo Infinite: 343 Industries rivela nuovi dettagli di gioco

Presentato come un riavvio del franchise, Halo Infinite promette di offrire un’esperienza nuova: tra i molti cambiamenti introdotti è possibile notare un’ambientazione open world e nel loro rapporto mensile Ask 343, gli sviluppatori di 343 Industries hanno condiviso diversi nuovi dettagli su quella parte del prossimo sparatutto in prima persona. Tra le novità, sono emersi il clima dinamico e i cicli di alternanza tra giorno e notte, come anche i design di gioco open world che saranno presenti nella versione definitiva del titolo. Halo Infinite avrà sistemi di vento e nebbia dinamici, e 343 Industries anticipa che altri modelli meteorologici come tempeste di sabbia e tempeste di neve verranno aggiunti al gioco con gli aggiornamenti post-lancio.

il ciclo giorno e notte, che avrà un impatto su vari aspetti del gioco: i filmati, ad esempio, cambieranno a seconda dell’ora, mentre le armi che hai equipaggiato verranno mostrati anche nei filmati. Nel frattempo, la notte vedrà anche più pattuglie nemiche, inclusi fantasmi, nemici con scudo e nemici che usano i riflettori e allo stesso tempo, ti imbatterai anche in Grunts addormentati con maggiore frequenza.

Nel frattempo, l’open world avrà anche diversi biomi, il principale del gioco si basa sul Pacifico nord-occidentale, ma puoi anche aspettarti di imbatterti in altre aree come paludi, luoghi devastati dalla guerra, grotte, strutture dei precursori, basi bandite e altro ancora. L’open world avrà anche animali selvatici in cui i giocatori si imbatteranno, alcuni di questi avranno bioluminescenza di notte, anche se non ci saranno animali selvatici ostili.

Per quanto riguarda le attività secondarie, i giocatori possono cercare registri audio dell’ambiente, che riceverà ulteriori dettagli narrativi su Zeta Halo, la sua gente e il suo passato. I giocatori avranno anche la libertà di esplorare il mondo e affrontare missioni secondarie a loro piacimento, alcune delle quali si collegheranno anche alla narrazione centrale, sebbene il gioco, ovviamente, avrà un unico percorso lineare che non può essere saltato o affrontato fuori ordine. Molti altri dettagli sono stati rivelati anche durante il video, che puoi visualizzare nella sua interezza di seguito qui sotto. Halo Infinite uscirà questo autunno per PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.