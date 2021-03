Blue Fire: è in arrivo su Google Stadia questa primavera

Blue Fire, è un platform 3D che combina elementi dei franchise di The Legend of Zelda e Dark Souls: il gioco ha ottenuto recensioni contrastanti per il suo lancio su PC e Nintendo Switch, quindi sarà interessante vedere se la versione di Google Stadia avrà maggiore successo. La piattaforma Google Stadia ha tecnicamente più potenza rispetto a Nintendo Switch, quindi forse la sua versione dovrebbe funzionare meglio della versione Nintendo.

Google ha chiuso i suoi studi proprietari che stavano sviluppando giochi esclusivamente per il servizio cloud di Stadia: ma mentre Google non produrrà più i propri giochi per la sua piattaforma, ciò non significa che non ci siano ancora nuovi titoli in arrivo, al contrario, vengono annunciati regolarmente nuove IP, con l’ultimo che si unisce alla formazione e altro non è che il platform indie Blue Fire. Una data di lancio specifica non è stata ancora rivelata, ma i fan possono aspettarsi che il gioco venga lanciato questa primavera. La notizia è certamente un grande successo per i fan del titolo che vogliono giocarlo su Stadia, ma è anche vero che l’arrivo di Blue Fire sulla piattaforma Goggle, potrebbe anche essere un segno che presto il gioco arriverà su altre console. Allo stato attuale, infatti, Blue Fire è disponibile solo per PC e Nintendo Switch , escludendo i giocatori di PlayStation e Xbox.

Nel frattempo, ci sono altri giochi in uscita presto per i fan di Stadia che aspettano con impazienza: uno dei più richiesti è Outriders, che verrà lanciato per il servizio di cloud gaming il 1 aprile. Blue Fire è ora disponibile per PC e Switch, con una versione di Stadia in arrivo.