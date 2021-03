Black Desert Online: nuovi dettagli sulla classe Sage

Black Desert, dopo aver rivelato l’Archer Class il mese scorso, ha finalmente tolto il sipario sulla sua misteriosa nuova classe: Sage, disponibile il 17 marzo su PC e il 31 marzo su console. The Sage è un tipo incantatore che può scatenare incantesimi incredibilmente distruttivi. Per quanto riguarda il suo background, Sage è un ricercatore di astrologia e abitante di un’antica civiltà. Fu anche il primo a scoprire il Dark Spirit e, nel tentativo di salvare il mondo, creò Atoraxxion, un’antica arma che presumibilmente avrebbe tenuto a bada la minaccia insormontabile. Atoraxxion è anche una nuova esperienza PvE per Black Desert. Promette di fornire un’esperienza di gioco unica in cui ogni membro del tuo gruppo assume un ruolo diverso per combattere mostri e risolvere enigmi. Di seguito la descrizione tramite Pearl Abyss su Sage:

Armato con il Kyve a forma di cubo, un’antica arma che sfida gli dei, Sage può aprire spaccature nello spazio, invocando il Pugno di Ator e una serie di incantesimi offensivi per colpire i suoi nemici. Può controllare il tempo per ridurre il tempo di recupero di abilità specifiche, dando a se stesso e ai suoi alleati un vantaggio strategico. Sage è anche l’unica classe che può accedere alle Rovine di Hystria e al Tempio di Aakman senza alcun elemento di accesso.

Black Desert ha visto un buon inizio nel 2021, poiché Pearl Abyss ha acquisito i diritti di pubblicazione per PC da Kakao Games in Nord America ed Europa: per festeggiare, Black Desert è stato recentemente disponibile gratuitamente su Steam, ed enormi promozioni che davano via Crono Stone e equipaggiamenti in-game, insieme all’annuncio di Shai in arrivo su Black Desert Mobile.

Sage sembra essere un’altra grande aggiunta al già sbalorditivo elenco di Black Desert: chiunque cerchi un potente incantatore probabilmente vorrà dare un’occhiata al nuovo personaggio per vedere se le sue abilità si adattano bene al tuo stile di gioco. Black Desert aggiungerà la classe Sage il 17 marzo su PC e il 31 marzo su console.