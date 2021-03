Team Sonic Racing si unisce ad Amazon Luna

Team Sonic Racing, l’apprezzatissimo racing game di SEGA del 2019 sta sgommando a tutta velocità verso il servizio di gaming in cloud di Amazon, ovvero Amazon Luna. A partire da oggi, il gioco entra a far parte dell’impressionate rosa di titoli già disponibili su Amazon Luna, che può vantare, tra gli altri, anche l’apprezzatissimo platform di SEGA Sonic Mania Plus.

Sviluppato dal pluripremiato studio Sumo Digital, Team Sonic Racing offre una coinvolgente e velocissima esperienza di corse arcade tra le storiche ambientazioni dell’universo di Sonic, con una rosa di personaggi iconici, e amatissimi dai fan, che si sfidano ruota a ruota. Corri e vinci insieme grazie alle dinamicissime meccaniche di squadra, e personalizza i veicoli per tagliare il traguardo prima degli avversari. Apprezzato per offrire un’esperienza di corse nostalgica e adrenalinica, Team Sonic Racing catapulta i giocatori nel bel mezzo di un gameplay velocissimo e frenetico, da godere al massimo della fluidità tramite il servizio in streaming di Amazon Luna.

Progettato per esaltare l’amore per i videogiochi, Amazon Luna invita gli abbonati a godersi lo streaming di videogiochi coinvolgenti in alta qualità dovunque, nel modo in cui preferiscono, grazie alla potenza dei server di Amazon (grazie alla tecnologia AWS), attraverso un’enorme varietà di dispositivi: Fire TV, PC, Mac, browser web, smartphone e tablet iOS e Android. Per un’esperienza di gioco fluida, immediata e a bassa latenza, i giocatori possono scegliere anche il controller nativo del servizio Amazon Luna, che consente loro di collegarsi direttamente ai server di Luna.