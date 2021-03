Red Solstice 2 Survivors: disponibile il playtest gratuito su Steam

Il Playtest per Red Solstice 2 Survivors è ora disponibile gratuitamente su Steam e, come vi avevamo fatto sapere precedentemente, durerà fino al 15 marzo. I giocatori possono provare tutti i contenuti che includono nuove missioni, diverse classi e armi, per mettersi alla prova sul campo di battaglia in tesi e claustrofobici scontri per debellare l’infestazione mutante.

Per poter accedere al playtest bisogna andare sulla pagina ufficiale del gioco su Steam e richiedere l’accesso. Si riceverà una notifica quando lo sviluppatore accetterà nuovi partecipanti. L’uscita ufficiale del titolo sviluppato da Ironward e pubblicato da 505 Games è per il 17 giugno.

Queste le caratteristiche del playtest di Red Solstice 2 Survivors:

Classi Uniche: Scegli tra 4 classi, ognuna con una esperienza di gioco differente – Assalto, Supporto Pesante, Medico e Ricognizione.

Co-op fino a 8 giocatori: Giocabile in modalità singola o in cooperativa fino a 8 giocatori, questo Playtest si concentrerà sull’esperienza multigiocatore.

Nuove Missioni: Si potranno affrontare diverse missioni, inclusa una missione principale e 10 missioni secondarie. Tutte si svolgeranno in colonie totalmente inedite che introdurranno anche nuove condizioni atmoferiche (neve e tempesta).

Base Strategica: Personalizza e potenzia il tuo personaggio. Avrai più di 40 abilità a disposizione tra tutte le classi.

Armi Potenti: Prova 21 armi e scegli quale sia la migliore per fermare l’infestazione dei mutanti.