Dead Age 2: trailer per il rilascio completo

In accesso anticipato dallo scorso luglio, oggi 12 marzo Dead Age 2 esce ufficialmente in modo completo su Steam e GOG. Per l’occasione il publisher Headup Games ha fatto uscire un nuovo trailer dell’RPG con apocalisse zombie sviluppato da Silent Dreams.

Il titolo in questione offre un mix di gioco di ruolo, rogue-like e combattimenti a turni veloce, e ha preso ispirazione da giochi come Darkest Dungeon, Fallout 1 e 2, This War of Mine e The Walking Dead.

Questa le caratteristiche di Dead Age 2 attraverso la pagina Steam: