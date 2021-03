13 Sentinels Aegis Rim supera le 400.000 copie

Ad inizio gennaio vi avevamo fatto sapere che 13 Sentinels Aegis Rim aveva raggiunto le 300.000 copie vendute; oggi 12 marzo, invece, a poco più di due mesi di distanza, Atlus e Vanillaware hanno annunciato che sono state superate le 400.000 copie. Facendo un rapido calcolo, sono state dunque vendute circa 100.000 copie in questi due mesi e mezzo.

Inoltre, è stato premiato come opera “consigliata” dal prestigioso Japan Media Arts Festival, che ha appena concluso la sua 24a edizione.

Il gioco, apprezzato anche da noi in recensione, è disponibile su PlayStation 4.

Questa la descrizione di 13 Sentinels attraverso il PlayStation Store:

“Vanillaware, storyteller di Odin Sphere e Dragon’s Crown, crea un gioco epico, misterioso e fantascientifico, che coinvolge tredici storie intrecciate l’una all’altra: 13 Sentinels: Aegis Rim.

Scopri la verità e immergiti in un’avventura 2D a scorrimento laterale con grafica e ambientazioni magnifiche. Poi affronta i kaiju in un combattimento dal ritmo serrato con visuale dall’alto. Personalizza le Sentinelle con un vasto arsenale di armi e lotta per proteggere l’umanità!”