A-Train All Aboard Tourism: trailer per il lancio odierno

Da oggi 12 marzo è disponibile, su Nintendo Switch, A-Train All Aboard Tourism, un nuovo capitolo della serie di simulazioni cittadine, sviluppato da ARTDINK. Per l’occasione è stato pubblicato anche un corposo trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che a breve arriverà la nostra recensione.

Queste le caratteristiche di A-Train All Aboard Tourism tramite la pagina su Nintendo e-shop:

Sali a bordo e preparati a costruire la città dei tuoi sogni in A-Train: All Aboard! Tourism per Nintendo Switch, il nuovo capitolo della serie di gestionali urbani!

Il giocatore sarà a capo di un’azienda ferroviaria responsabile di posare i binari e di far viaggiare i treni. Inoltre, non vi occuperete solo di gestire la ferrovia, ma anche di dirigere le società controllate e di scambiare le azioni, in modo da ingrandire la città e arricchirla.

In ‘All Aboard! Tourism’ troverete in più l’elemento del turismo, con l’obiettivo di creare una meta frequentata da molti visitatori. Oltre alla gestione d’azienda vera e propria con prestiti finanziari e scambi di azioni, sono introdotte anche funzioni particolari come la personalizzazione delle carrozze dei treni.

Anche chi è alle prime armi o torna alla serie dopo lungo tempo non ha di che preoccuparsi: è disponibile anche un tutorial facile da seguire.

Provate a costruire il futuro della città assieme ad affidabili compagni!