Samurai Warriors 5: ecco la data del secondo live stream

Il noto publisher Koei Tecmo, assieme allo sviluppatore Omega Force, ha annunciato ufficialmente che il secondo evento interamente dedicato a Samurai Warriors 5 si terrà il 24 marzo alle 21.00 giapponesi, orario che corrisponde alle nostre ore 13.00.

L’evento in questione mostrerà il primo gameplay della produzione nipponica, con in più uno sguardo approfondito alla storia e alla sua evoluzione, senza ovviamente la mancanza dei nuovi personaggi giocabili. Inoltre, saranno mostrate le edizioni limitate “Treasure Box” e “Ikkitousen Box“, che saranno però disponibili solo in Giappone.

I presentatori dell’evento saranno Eiji Takemoto, voce di Katsuie Shibata) Ryouta Oosaka, voce di Tokugawa Ieyasu e infine Hisashi Koinuma, il produttore di Samurai Warriors 5.

Il titolo vedrà la luce il giorno 24 giugno per PS4 e Switch in Giappone, seguito poi dalle versioni PS4, Xbox One e Switch in occidente e PC tramite Steam in contemporanea mondiale il 27 luglio.