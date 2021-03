Quantum League disponibile su PC a partire dal 15 aprile

Gli arena shooter sono stati tra i primi a sfondare nella scena competitiva videludica e, ad oggi, fanno ancora parte di un impero intramontabile nel settore. Quantum League, creazione di Nimble Giant Entertainment, vuole farsi spazio tra i competitor sulla famosa piattaforma targata Valve, Steam.

Lo sviluppatore ha in queste ore ufficializzato che la propria IP uscirà dal programma Accesso Anticipato sulla piattaforma citata poco sopra il giorno 15 aprile. Per celebreare l’occasione, al momento il titolo full-PvP è attualmente in sconto al 50%, per un prezzo pari a €4.09 fino al 16 marzo.

Sin dal suo lancio su Steam nel mese di maggio 2020, la produzione si è aggiornata con nuove meccaniche, arena, personaggio giocabili, armi e varie modalità di gioco, arrivando ad un mix che, stando alle recensioni, vanno a ben consolidare l’ottimo lavoro fatto da Nimble Giant Entertainment.

Vi lasciamo alla descrizione di Quantum League, mentre qui potete trovare l’annuncio ufficiale della data d’uscita e di seguito il trailer per l’occasione.