Little Nightmares II: pubblicato l’Accolades Trailer

Bandai Namco ha sicuramente creduto tantissimo nella fantastica opera targata Tarsier Studios, Little Nightmares II. Provenienti dall’ottimo successo del primo capitolo, lo studio di sviluppo ha dato prova di essere sicuramente un passo avanti rispetto alla norma, soprattutto con la pressione del primo titolo sulle spalle.

Per riflettere questo nuovo successo, ecco che publisher e studio di svluppo, insieme, hanno pubblicato l’Accolades Trailer, video che solitamente viene “concesso” a quei prodotti videoludici che entrano a far parte della “Hall of Fame” del settore.

Mentre vi riportiamo qui la nostra recensione di Little Nightmares II, ricordiamo ai nostri lettori che la produzione targata Tarsier Studios e Bandai Namco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Le versioni next-gen saranno invece pubblicate entro quest’anno in data da ufficializzare.