Il Trenino Thomas arriva puntuale anche su Valheim

È sicuramente una delle più orribili build di Valheim. Ma è un uso incredibilmente intelligente di un materiale da costruzione non ortodosso. Considerando le strane ossessioni della comunità di Valheim, non sarei scioccato nel vedere qualcuno che urla Thomas nel cielo come parte del Viking Space Program.

Valheim si riconferma come un gioco sandbox dalle infinite possibilità, in cui poter spaziare con la fantasia senza alcun limite.