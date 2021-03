Little Nightmares 2 ha venduto oltre 1 milione di copie

Solo dopo un mese dalla sua pubblicazione, il raccapricciante horror, puzzle, platform di Tarsier Studios Little Nightmares 2 ha già venduto oltre un milione di copie su tutte le piattaforme. Aggiunta all’originale, la serie Little Nightmares ha ora spostato oltre cinque milioni di copie in totale.

“Siamo molto orgogliosi del successo di Little Nightmares e davvero grati di come i fan hanno abbracciato l’universo attraverso i giochi e i fumetti, mettendo le loro menti al lavoro per trovare le teorie più folli su Little Nightmares”, ha detto Herve Hoerdt, vice senior presidente del marketing, dei contenuti e del digitale presso l’editore Bandai Namco Entertainment Europe.



Nel sequel interpreti un nuovo protagonista, un ragazzo di nome Mono che indossa un sacchetto di carta come maschera. Come nel primo gioco, sfidi una versione gigantesca e contorta di adulti medi, tra cui un insegnante dal collo di serpente e un dottore che striscia sui soffitti.