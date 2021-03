Metro 2033 disponibile gratuitamente su Steam

Metro 2033, il primo della serie di sparatutto stealth post-apocalittici di 4A Games, è disponibile gratuitamente su Steam fino al 15 marzo. La serie è in vendita, sia in bundle che singolarmente, con Metro 2033 Redux disponibile con l’80% di sconto, Metro Last Light Redux sempre con l’80% di sconto e Metro Exodus con il 66% di sconto sul finale della trilogia.

La premessa della serie Metro, basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky, è che i sopravvissuti ad un olocausto nucleare hanno creato comunità sotterranee insediatesi intorno alle stazioni della metropolitana di Mosca. Alcuni hanno mantenuto le filosofie politiche del vecchio mondo, con una guerra combattuta tra stalinisti e neonazisti nei tunnel mentre i banditi danno la caccia a tutti per i proiettili, la nuova moneta della metropolitana.

Poi ci sono i misteriosi Oscuri, che sembrano avercela con tutte le altre comunità. Alcuni giocatori preferiscono la versione originale di Metro 2033 per il suo aspetto più scuro e il suo ritmo più lento, come il cambio dell’arma e il saccheggio, ma la versione Redux ha il vantaggio di essere realizzata con il motore di Last Light, con meno schermate di caricamento, un miglioramento grafico e presenta, inoltre, la personalizzazione delle armi del sequel.