Life is Strange: primi assaggi del nuovo titolo

Il prossimo titolo della serie di Life is Strange, il franchise di avventure grafiche di Square Enix, verrà rivelato soltanto il prossimo 18 marzo, durante lo showcase online del colosso nipponico, ma nell’attesa, attravero le pagine Steam dei primi giochi della serie, i fan hanno potuto avere un piccolissimo assaggio del nuovo protagonista della storia.

Le voci su Life is Strange si rincorrono ormai da gennaio 2021. Dopo l’addio di Square Enix a Dontnod Entertainment (il developer del secondo capitolo della saga), l’insider Emily Rogers aveva riferito che il sequel sarebbe stato affidato a Deck Nine, la stessa software house che aveva lavorato a prequel Before the Storm. Più di recente, un rumor emerso su ResetEra avrebbe rivelato il titolo ufficiale del nuovo capitolo della IP, Life is Strange True Colors, e persino quello del nuovo protagonista, Alex. Di certo però ci saranno molte altre novità: Square Enix infatti ha promesso un nuovo cast, una nuova storia e nuovi poteri all’interno del gioco.

Infatti, a quanto pare, Alex avrà l’abilità di leggere la mente, e i personaggi appariranno di colore diverso a seconda delle emozioni che provano. Inoltre pare che ci sarà una maggior contentrazione del developer sull’aspetto musicale di quanto non vi fosse nelle precedenti iterazioni.

Di certo però tutti i nostri dubbi (o i nostri sospetti) troveranno risposta durante la live di Square Enix il prossimo 18 marzo. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità!