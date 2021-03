Flash: Kiersey Clemons ci sarà

Flash sta continuando a delineare il suo cast. The Hollywood Reporter conferma che l’attrice Kiersey Clemons ha firmato il contratto con la Warner Bros. per interpretare Iris West nell’adattamento cinematografico dedicato al personaggio dei fumetti della DC Comics. Ezra Miller tornerà ad interpretare il velocista scarlatto dei fumetti nella pellicola.

Michael Keaton – un attore non estraneo ai cinecomics avendo interpretato Batman nei primi due storici film di Tim Burton e il supercattivo Avvoltoio nel più recente Spider-Man: Homecoming – tornerà ad interpretare il suo Uomo Pipistrello in Flash. Le riprese sono previste a Londra questo aprile.

Andy Muschietti, regista dei due film dedicati ad It di Stephen King, firmerà la regia su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson. Barbara Muschietti e Michael Disco produrranno la pellicola. La pellicola debutterà il 4 novembre 2022.

Il personaggio del velocista scarlatto interpretato da Ezra Miller è stato introdotto, brevemente, in Batman v Superman del 2016 ed è apparso in un cameo in Suicide Squad. Dopodiché ha avuto un ruolo principale in Justice League del 2017. Questo 18 marzo lo rivedremo nella Zack Snyder’s Justice League. Iris West, interpretata proprio dalla Clemons, aveva girato una piccola parte per Justice League ma fu tagliata dalla vesione cinematografica: la sua sequenza sarà reintegrata nella Snyder Cut.