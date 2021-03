Capcom: niente smartworking per i dipendenti dopo l’attacco hacker!

Lo scorso novembre Capcom ha annunciato di essere stata vittima di un attacco hacker che ha compromesso anche alcuni dati sensibili degli utenti nordamericani e giapponesi. Un disastro informatico di proporzioni enormi per il colosso dell’industria videoludica, che ha anche subito, a seguito dell’attacco, il ricatto del grupo di hacker Ragnar Locker.

Da quel momento l’azienda ha cominciato ad adottare delle contromisure molto stringenti, tra le quali rientra anche la mancata concessione ai dipendenti dell’opzione di lavoro in smartworking. Secondo un report del Business Journal, riportato anche da Kotaku, Capcom avrebbe infatti costretto i propri dipendenti a lavorare in ufficio, nonostante la dichiarazione dello stato d’emergenza da parte del Primo Ministro giapponese Yoshihide Suga a causa della diffusione del Covid-19.

Nel suo provvedimento il capo dell’esecutivo nipponico raccomandava il lavoro da casa, cercando di evitare di mantenere personale in sede per quanto possibile. L’area di Osaka, dove si trova la sede della Capcom, era tra quelle interessate dal provvedimento. Nonostante tutto però l’azienda avrebbe chiesto ai suoi dipendenti di lavorare in ufficio dopo l’attacco hacker, dichiarandosi incapace di garantire la sicurezza dei network esterni.

Capcom ha risposto al report dichiarando che la salute dei propri dipendenti è sempre stata al primo posto, e che sul luogo di lavoro è richiesto l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Inoltre la temperatura dei dipendenti viene monitorata al loro accesso in ufficio. Sembra inoltre che l’azienda abbia scaglionato gli orari di lavoro, in modo da non sovraccaricare l’ambiente e non creare assembramenti.

Capcom è soltanto una delle aziende del settore videoludico ad aver subito un attacco da parte di un gruppo di hacker: lo scorso febbraio è stata infatti la volta di CD Projekt RED che si è vista sottrarre i codici sorgente di molti titoli durante un attacco cibernetico simile.