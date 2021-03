Crunchyroll Expo 2021 sarà in versione digitale!

La pandemia che ha sconvolto il mondo nel 2020 ha avuto i suoi effetti anche sull’industria degli anime e sui suoi appassionati. La necessità di evitare i contatti sociali ha infatti condotto alla cancellazioni di numerose convention dedicate all’animazione giapponese in giro per il mondo. Grazie ai potenti mezzi garantiti da internet però, si è potuto almeno parzialmente rimediare, organizzando versioni digitali degli eventi, e Crunchyroll non si è fatta attendere su questo fronte.

Dopo aver tenuto il Crunchyroll Expo 2020 in formato completamente digitale infatti, il sito specializzato in anime (recentemente acquistato da Funimation) ha deciso di annunciare fin da ora, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, che anche l’edizione 2021 dell’evento sarà tenuta in formato virtuale.

Crunchyroll Expo è la seconda convention dedicata agli anime, dopo Anime Expo, a confermare di tenersi in versione digitale. Lo scorso anno l’evento era stato un successo, e aveva permesso ai fan di incontrare il cast di One Piece, come di scoprire tante novitàsu Yashahime Princess Half-Demon.

Anche se per il momento Crunchyroll non ha pubblicato nessun calendario di eventi, siamo già sicuri he la convention, attesa per il periodo dal 5 al 7 di agosto 2021, saprà conquistare il cuore dei fan.

Nell’annuncio della decisione, Crunchyroll ha specificato che piuttosto che cancellare del tutto l’event è sembrato preferibile tenerlo in questa forma. E noi non potremmo che essere più d’accordo di così!