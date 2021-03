PC Gaming Show 2021: ritorna a giugno

In un recente tweet sull’account di PC Gamer, veniamo a sapere che l’evento PC Gaming Show 2021 ci sarà e si svolgerà a giugno. Non è stata svelata la data precisa, ma siccome generalmente si svolge in concomitanza con l’E3, si può pensare che andrà in scena tra il 15 e il 17 giugno; questi sono infatti i giorni in cui ci sarà la manifestazione, che si svolgerà in digitale.

Lo scorso anno (come ogni anno del resto) sono stati svelati tanti giochi al PC Gaming Show, e l’apertura era toccata a Valheim, titolo che sta riscontrando un grande successo tra i giocatori su PC. In attesa di novità riguardanti l’evento, vi lasciamo al tweet qui sotto.