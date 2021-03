Santa Monica Studio cerca personale per un nuovo titolo!

Tra i tanti studi interni di Sony, Santa Monica Studio è sicuramente uno dei più acclamati. Tra i molti successi del developer californiano il più noto è sicuramente la serie di God of War, che ha riscosso l’approvazione di critica e pubblico fin dal primo capitolo per PlayStation 2 datato 2004.

Attualmente lo studio sta lavorando sul seguito di God of War, il titolo uscito nel 2018 che ha portato Kratos tra i ghiacci del nord Europa a sfidare gli dèi del pantheon norreno. Anche se il nuovo titolo era stato annunciato per quest’anno, né Sony né tantomeno Santa Monica Studio hanno mai parlato di una data ufficiale (anche se il director ha detto la sua).

Ma non c’è soltanto Kratos nei piani di Santa Monica: sul profilo Twitter del developer è infatti comparso un annuncio per iniziare a cercare nuovo personale, nello specifico un lead writer, in vista di un nuovo progetto ancora non annunciato. E in realtà non è la prima volta che vediamo lo studio assumere personale per qualcosa di nuovo: già all’inizio dell’anno infatti Santa Monica Studio aveva cercato un art director per un titolo diverso da God of War.

Non è ancora chiaro se i due annunci siano legati tra loro o se facciano riferimento a progetti diversi (anche se questa seconda opzione è decisamente meno probabile). Rimane da capire se il nuovo (o in nuovi) titolo sarà una nuova IP indipendente o uno spin-off di God of War. Senza ulteriori elementi a nostra disposizione è ovviamente impossibile dirlo.