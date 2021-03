Scythe Digital Edition: il DLC Invaders from Afar arriva anche su mobile

Disponibile già da un paio d’anni su PC, il DLC Invaders from Afar arriva anche per i giocatori su dispositivi mobile di Scythe Digital Edition. Il nuovo contenuto arriva dunque anche su iOS e Android e porta le seguenti novità, come descritto nell’aggiornamento sulla pagina Steam:

Le due nuove temibili fazioni, Clan Albion e Lo shogunato Togawa, ti aspettano ora nel palmo della tua mano: combatti contro l’IA o affronta i tuoi amici in modalità online, ovunque tu sia, quando vuoi.

Per l’occasione lo sviluppatore e publisher, Asmodee Digital, ha fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Qui, più nel dettaglio, le caratteristiche del DLC di Scythe Digital Edition:

Caratteristiche:

– Guida una di due nuove temibili fazioni, il Clan Albion e lo Shogunato Togawa, e usa le abilità uniche dei loro Mech

Connor e Max – Clan Albion:

Nel timore che la Fabbrica cada nelle mani di un’altra fazione permettendole di invadere Albion, il Clan decide di adottare misure drastiche. Insieme al fedele compagno, un cinghiale di nome Max, Connor guiderà una task force speciale che ha il duplice scopo di costruire una solida linea di difesa contro le altre fazioni e di distruggere la Fabbrica prima che sia troppo tardi.

Il Clan Albion brama anche il controllo di nuovi territori. Pianifica le tue mosse con attenzione e posiziona i segnalini Bandiera su territori aggiuntivi per aumentare il punteggio di fine partita.

Akiko e Jiro – Shogunato Togawa:

Dopo la misteriosa scomparsa di alcuni ingegneri Togawa nell’Europa dell’Est, lo shogun ha deciso di inviare una spedizione militare per sovvertire i Rusviet, sospettati del rapimento, e scoprire la verità sulla Fabbrica. Confidando nelle capacità della nipote come samurai, lo shogun ha affidato la spedizione ad Akiko, accompagnata dalla sua scimmia addestrata, Jiro.

Decisi a rallentare l’avanzata del nemico, i Togawa piazzano trappole dietro di sé. Usale per occupare territori aggiuntivi per aumentare il punteggio di fine partita.

– Due nuove Plance Giocatore: Militante e Innovativa

– Fino a 7 giocatori!