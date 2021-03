Resident Evil: l’anime Netflix rivela la sua sinossi

Tra i progetti legati a uno dei franchise di maggior successo di Capcom, Resident Evil, uno dei più attesi, oltre ovviamente all’ottavo capitolo del videogioco e al reboot del film, è sicuramente Infinite Darkness, la serie anime prodotta da Netflix (in collaborazione con TMS Entertainment e Quebico) e annunciata lo scorso settembre 2020.

Finora né Capcom né il colosso dello streaming si erano particolarmente sbilanciate nel regalare particolari sulla serie, a le cose sembrano destinate a cambiare: non solo infatti Netflix ha rivelato a nuova key visual dell’anime, ma ha anche annunciato il ritorno di Nick Apostolides e Stephanie Panisello, che riprenderanno i ruoli, già ricoperti in Resident Evil 2, di Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Con loro ci sarà anche un altro gradito ritorno nello staff dell’anime, quello di Kai Miyamoto, che si occuperà della computer grafica, un ruolo cruciale dal momento che la serie sarà realizzata completamente in CG. Miyamoto aveva già fatto parte dello staff di Resident Evil Vendetta del 2017.

Ma soprattutto, Netflix ha svelato la sinossi della serie, regalando ai fan qualche indizio su ciò che li aspetta! L’anime sarà ambientato nel 2006, quando l’agente federale Leon S. Kennedy viene inviato alla Casa Bianca per indagare su alcuni accessi non autorizzati ai file presidenziali secretati. Durante l’indagine però, le luci dell’edificio si spengono, e Leon, insieme alla squadra SWAT che lo accompagna, viene attaccato da un’orda di zombie.

Nel frattempo Claire Redfield, un membro dell’associazione TerraSave, scopre un misterioso disegno che mostra una persona affetta da un virus. Perseguitata da quest’immagine, la donna incomincia una sua indagine personale. Recatasi alla Casa Bianca, Claire incontra Leon, al quale mostra il disegno. Questo farà scattare un campanello dall’allarme nella mente dell’agente, che intuirà una connessione tra l’attacco zombie e quel misterioso disegno, anche se cercherà di tenere lontana Claire dalla vicenda. Eppure questi eventi sono l’inizio di qualcosa che scuoterà il mondo fin dalle sue fondamenta.

Resident Evil Infinite Darkness è atteso al debutto in questo 2021, anche se non è stata ancora ufficializzata una data d’esordio.