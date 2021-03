Worship: annunciato un crossover con Crawl

Il 9 marzo è arrivato, su Kickstarter, Worship, un roguelike multiplayer con culti e divinità in sviluppo da parte del team canadese Chasing Rats Games. In un giorno e mezzo il gioco è stato finanziato, raggiungendo il primo obiettivo posto a 65 mila dollari canadesi (più o meno 43.000 euro). In questi giorni sono stati raggiunti altri due stretch goal, con le donazioni arrivate quasi a 80 mila euro.

Nell’ultimo aggiornamento, oltretutto, è stato annunciato un crossover con Crawl, dungeon crawler per multiplayer locale sviluppato da Powerhoof e molto apprezzato dai giocatori su Steam. Come detto ad inizio news, il gioco ha a che fare con culti e divinità, e dunque il personaggio in arrivo da Crawl è proprio un dio: si tratta di Glub, Dank Lord della Fertilità. Si potrebbe tradurre con un “Signore umido”, del resto è un grosso pescione affamato, che vede nei mortali un unico fine: farli riprodurre. Qui sotto potete vedere un artwork di Glub.

Qui sotto invece potete vedere invece il trailer di Worship per l’inizio della campagna crowdfunding. Al momento, l’uscita del gioco è fissata per il 2022, su PC e console. Come fanno sapere gli sviluppatori, devono determinare quali console saranno le scelte più intelligenti al momento del rilascio del gioco, considerando come si evolverà il mercato.