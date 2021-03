Outriders: il nuovo update risolve i problemi al motion blur

People Can Fly ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per la demo di Outriders, lo sparatutto in terza persona con forti elementi da RPG, che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata dell’1 Aprile 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia. Ebbene, l’aggiornamento in questione risolve i vari problemi segnalati dalla community, ed in questo momento i giocatori stanno riuscendo a testare la versione dimostrativa della produzione senza quei problemi riscontrati nei giorni scorsi.

Andando nello specifico, People Can Fly nella demo di Outriders ha risolto le problematica legate prettamente al motion blur, miglioramenti al matchmaking, risoluzione di bug e glitch e tanto altro ancora non meglio specificato. Insomma, in questo momento, la versione dimostrativa è sicuramente molto più fruibile ed apprezzabile grazie all’assenza di queste problematiche veramente fastidiose.