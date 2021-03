The Day Before: secondo gli sviluppatori, il titolo migliorerà ulteriormente al livello tecnico

Nei nostri giorni, oltre a qualche rinvio, siamo abituati a vedere alcune opere videoludiche che aspettiamo fortemente ricevere qualche downgrade grafico. Abbiamo visto alcuni casi come Watch Dogs, The Division e tanti altri, proprio per proporre al pubblico un determinato titolo prima del previsto o perché una determinata macchina di gioco non riusciva a riprodurre determinati elementi su schermo.

Ebbene, questo è un caso completamente diverso, e stiamo parlando di The Day Before, titolo che arriverà su Steam nel corso del 2020, dove non sappiamo se arriverà in un secondo momento anche su console. Secondo quanto dichiarato da una recente intervista presso i microfoni di GamingBolt, i fondatori di Fntastic, ossia Ed e Aisen Gotovtsev, hanno rivelato che la release finale si presenterà migliore al livello visivo e tecnico.

Ecco le parole espresse dai due:

Abbiamo intenzione di portare il genere survival MMO a un livello completamente nuovo. Stiamo migliorando costantemente il gioco, compresa la grafica e le animazioni. Ogni settimana il nostro team fa nuove scoperte per dare ai giocatori la massima qualità di gioco. Quindi il gioco finale sarà molto meglio.

The Day Before è un MMO survival a mondo aperto ambientato nella letale America post-pandemica invasa da infetti affamati di carne umana e sopravvissuti capaci di uccidere pur di ottenere cibo, armi e veicoli. Ti svegli in completa solitudine in un mondo che non riconosci più e parti alla ricerca di risposte e risorse per sopravvivere.