Flash: una new entry (ed una perdita) nel cast

Flash continua ad arricchire il suo cast. L’adattamento cinematografico dedicato al velocista scarlatto della DC Comics vede un nuovo ingresso nel suo cast in vista delle imminenti riprese. Stiamo parlando dell’attrice Maribel Verdu che interpreterà il personaggio – fondamentale – della madre del protagonista, Barry Allen. L’attrice è stata vista in Y Tu Mama Tambien di Alfonso Cuaron e ne Il Labirinto del Fauno di Guillermo del Toro.

Ma mentre una new entry arriva, un altro attore esce ‘di forza’ dal progetto. Il The Hollywood Reporter conferma che l’attore Billy Crudup non interpreterà più il padre di Barry nella pellicola per impegni presi in precedenza: Crudup è impegnato con le riprese della serie The Morning Show che gli è valso un Emmy e le riprese di entrambi i progetti coincidono. Crudup aveva interpretato il papà di Barry in Justice League (e lo rivedremo anche nella Zack Snyder’s Justice League questo 18 marzo) ed ora il ruolo subirà un recasting.

Andy Muschietti, regista dei due adattamenti cinematografici di It di Stephen King, dirigerà il film da una sceneggiatura firmata da Christina Hodson. Nel cast torneranno Ezra Miller e Ben Affleck, insieme a Kiersey Clemons e a Michael Keaton. Il film dedicato a Flash debutterà il 4 novembre 2022.