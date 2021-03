Creed 3 è ufficiale: ecco quando arriverà

Creed 3 è ufficiale ed arriverà nel 2022. Come conferma il sito Deadline, MGM ha dato ufficialmente priorità ad un terzo capitolo della saga incentrata sul personaggio interpretato dall’attore Michael B. Jordan. Ma non solo: Jordan non sarà solo protagonista ma anche regista della pellicola.

Il debutto alla regia di Jordan è stato, però, spoilerato dalla sua co-star Tessa Thompson qualche tempo fa in un’intervista e Irwin Winkler, produttore dei film originali di Rocky e degli spin-off sul personaggio interpretato da Jordan, aveva confermato che c’era la possibilità più che concreta che l’attore potesse debuttare alla sua regia. La sceneggiatura del terzo episodio è firmata da Keenan Coogler e da Zach Baylin da una storia scritta da Ryan Coogler. Oltre alla Thompson, tornerà anche Phylicia Rashad; non è chiaro se Sylvester Stallone tornerà o meno nei panni di Rocky Balboa.

Il nuovo film vedrà di nuovo protagonista Michael B. Jordan che, negli ultimi anni, si è fatto notare al grande pubblico in numerose pellicole, incluso il prossimo Without Remorse in arrivo su Amazon Prime Video. Il film uscirà il 23 novembre 2022.