Doom Patrol 3: Michelle Gomez nel cast

Doom Patrol tornerà con una terza stagione e vedrà una nuova aggiunta al suo cast. Si tratta di Michelle Gomez che è entrata a far parte del cast della terza stagione della serie televisiva targata DC Comics. Come svela Variety, Michelle Gomez interpreterà il personaggio dei fumetti Madame Rouge, descritta come un’eccentrica complicata che arriva alla Doom Manor con una missione specifica… se solo la ricordasse.

La Gomez ha interpretato Miranda Croft nella prima stagione di The Flight Attendant, sempre targata HBO, ma ha anche partecipato ne Le Terrificanti avventure di Sabrina di Netflix.

La serie è stata rinnovata da HBO Max per una terza stagione lo scorso settembre. La prima stagione debuttò a febbraio 2019 ed è stata concepita, originariamente, per l’ormai ‘defunta’ piattaforma digitale DC Universe. La seconda stagione già debuttò sia su HBO Max che su DC Universe; quest’ultima piattaforma è stata ‘chiusa’ e non propone più prodotti originali e, dunque, la terza stagione debutterà direttamente su HBO Max.

Nel cast Brendan Fraser come Cliff Steele, Matt Bomer come Larry Trainor alias Negative Man, Timothy Dalton come Niles Caulder alias Chief, Diane Guerrero come Jane alias Crazy Jane, April Bowlby come Rita Farr alias Elasti-Woman e Joivan Wade as Victor Stone alias Cyborg.