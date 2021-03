Avatar batte di nuovo Avengers: Endgame

Avatar è di nuovo il film che ha incassato di più nella storia del cinema. Il film diretto da James Cameron fu una vera e propria rivoluzione nel 2009, sia per l’incredibile uso di effetti speciali e CGI ma anche per l’utilizzo della tecnica 3D che era molto in voga in quegli anni e porto ad un vero e proprio boom di film realizzati con tale tecnica. Grazie a tutte queste novità, il film riuscì – anche grazie a varie re-release nel corso del tempo – a diventare il film con il più alto incasso nella storia del cinema, superando Titanic sempre di Cameron.

Il record fu battuto, però, nel 2018 quando i Marvel Studios e i fratelli Russo sfornarono Avengers: Endgame. L’atteso epilogo delle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe riuscì a totalizzare quanto basta per superarlo e rubare lo scettro al film di Cameron. Ma adesso, dopo tre anni, lo scettro passa di nuovo nelle mani di James Cameron. Grazie ad una re-release nei cinema cinesi, il film è riuscito di nuovo a diventare il film che ha incassato di più nella storia del cinema. Avatar è ora a quota 2.8 miliardi di dollari mentre Endgame a 2.797 miliardi, come svela Deadline.

Sia i fratelli Russo che i Marvel Studios si sono congratulati con James Cameron per essere tornato ad essere “il Re Del Mondo”, restituendo il favore (Cameron si congratulò pubblicamente con la Marvel quando Endgame riuscì a superarlo). Ironia della sorte? Sia Endgame che il film di Cameron sono ormai di proprietà Disney.