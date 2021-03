Xbox Game Pass: nuovo misterioso gioco in arrivo

Le ultime ore sono state a dir poco interessanti per tutti i possessori del servizio targato Microsoft, Xbox Game Pass, che si è visto arricchirsi con un quantitativo non indifferente di titoli dalla Zenimax. A quanto pare però, le sorprese non finiscono qui.

L’account ufficiale Twitter infatti, ha postato un’e-mail dal PR Melissa McGamepass, account ormai conosciuto per i “leak” di titoli in arrivo all’interno del servizio, come fu per Control. Stavolta, l’account chiede se qualcuno fosse in grado di sentire un “segnale misterioso” e se lei stessa fosse un’“anomalia”.

Ovviamente, le voci dei fan non si sono fatte attendere e molti tutt’oggi credono possa trattarsi dell’ultima fatica di People Can Fly, Outriders. C’è da dire però che la produzione vedrà la luce il primo aprile, rendendo quindi improbabile quanto detto sopra. D’altro canto, non c’è molto altro al momento che possa prendere il suo posto, almeno non con quelle parole chiave.

Comunque, GamesVillage vi terrà aggiornati in merito a quella che sarà la situazione dell’Xbox Game Pass nei giorni a venire.