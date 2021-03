Chenso Club: un brawler roguelike annunciato per console e PC

Il publisher Aurora Punks e lo studio di sviluppo Pixadome hanno annunciato un nuovo titolo per console e PC in arrivo questo autunno, Chenso Club, titolo che sembra prendere da più generi per unirli in uno unico e complesso brawler roguelike.

Chenso Club è stato uno di quei progetti che avremmo voluto fare da molto tempo. Abbiamo lavorato con il nostro compositore Knasibas dall’età di 14 anni e, per noi, aveva molto senso creare una proprietà intellettuale ispirata alla sua musica. Su ogni suo album c’è una ragazza in stile anime sulla copertina ed è questo ciò che ci ha ispirato a creare un titolo con delle carine ragazze in stile anime. Personalmente, ho preso moltissima ispirazione dai cartoni animati degli anni ’90 come Le Superchicche, quando ero nella fase di creazione del concept. Amavo quanto violento e allo stesso tempo giocoso fosse quella serie. Spero di arrivare allo stesso punto con Chenso Club.



Queste sono le parole di Conny Nordlund, director della Pixadome. Qualora voleste più informazioni sul titolo in arrivo, qui trovate la pagina Steam, mentre non è stato ancora specificato su quali console arriverà.