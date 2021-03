Wave Break arriverà su PC e Nintendo Switch in primavera

Il titolo action pensato per essere giocat con gli amici, Wave Break, venne lanciato originariamente su Google Stadia nel mese di giugno dell’anno scorso. Funktronic Labs ha annunciato tuttavia che l’IP arriverà anche su PC tramite Steam e Nintendo Switch questa primavera.

Ha inoltre fatto sapere che sulla piattaforma PC è disponibile una closed beta ora attiva fino al 21 marzo. Per iscrivervi basterà andare qui. Vi lasciamo alla descrizione di Wave Break, seguita da un trailer che trovate in calce.

Wave Break è un classico gioco di skateboard in stile arcade con uno spruzzo di acqua, armi ed esplosioni, ambientato in un mondo criminale anni ‘80 ispirato a Miami Vice. Accumulate punti con combo pazzesche, giocate online con gli amici o divertitevi con la campagna per giocatore singolo.

In Wave Break potrete giocare sia online che offline. Mettete a segno il punteggio più alto nelle modalità online con abbinamento, uscite vittoriosi dai deathmatch o improvvisate una partita con gli amici.

Divertitevi con le sfide e gli obiettivi della campagna per giocatore singolo, migliorate le statistiche del personaggio e sbloccate tantissime personalizzazioni per il personaggio oltre che decalcomanie e stili per le barche con cui avere sempre uno stile impeccabile.

Dalle spiagge tropicali alle tundre ghiacciate: giocate in una varietà di ambienti ricchi di dettagli e vivete gli skate park in una maniera tutta nuova. L’acqua giocherà un ruolo importante per i trick, grazie a una simulazione dei fluidi dinamica, altamente tecnologica e realistica.

Perdetevi nella suggestiva colonna sonora synthwave ispirata agli anni ‘80, con tracce originali di svariati artisti di New Retro Wave.