DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2: online per errore il primo trailer del 18 marzo

Il primo trailer per DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2, atteso per il grande pubblico nel giorno 18 marzo, è stato per errore pubblicato da Bethesda Softworks Italia in queste ore.

Per quanto sia stato prontamente eliminato da YouTube, vari link per vederlo arrivano da Reddit. Sebbene sia solo un teaser trailer, mostra lo scontro finale tra Doom Guy e il Signore Oscuro. Lo scontro tra l’esercito infernale e quello alleato ha inizio, e molte sono le sensazioni derivanti da Avengers Endgame.

Vi ricordiamo che il trailer per intero sarà atteso per il 18 marzo, come accennato poco sopra e, probabilmente, mostrerà anche la data d’uscita ufficiale dell’atteso seguito del DLC. Rimanete quindi con GamesVillage per saperne di più e vi ricordiamo inoltre che DOOM Eternal è attualmente disponibile su Xbox One, PC (entrambe le versioni su Xbox Game Pass), Nintendo Switch, Google Stadia e PlayStation 4.