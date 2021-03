Microsoft vuole acquisire SEGA e Konami? Nuovo rumor sulla vicenda

Di recente è stata ufficializzato il matrimonio tra Microsoft e Bethesda, ma a quanto pare la casa di Redmond sembrerebbe non essere ancora sazia di acquisizioni. E un vecchio/nuovo rumor è tornato in voga. Secondo l’insider “Astral” (una fonte non controllata in rete) Microsoft avrebbe rimesso nel mirino il colosso giapponese SEGA, ma non solo.

Stando alle parole dell’insider, che afferma di non aver appreso la soffiata tramite il non proprio attendibile forum 4Chan, l’azienda americana vorrebbe tentare il doppio colpo SEGA+Konami, portando nella sua scuderia due importanti società con tanti franchise di spicco, tra cui Sonic the Hedgehog, Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania. Al momento però questo rumor parrebbe essere troppo debole per essere preso in considerazione e dunque, ci sono molti dubbi sulla sua reale bontà.

Inoltre, secondo altre indiscrezioni che vi abbiamo riportato in passato, pare che Konami abbia stretto una collaborazione con Sony Interactive Entertainment per portare nuovamente su PlayStation 5 un nuovo capitolo della serie Silent Hill. Inoltre, gli utenti spingono per un’acquisizione di Konami da parte di Sony, azione che potrebbe essere secondo loro la miglior risposta alla mossa Microsoft-Bethesda.