Watch Dogs Legion: riceverà il supporto cross-play e cross-gen

Watch Dogs Legion è ormai disponibile da quattro mesi e mezzo, tempo più che sufficiente per completare la storia del gioco. Purtroppo anche titoli popolari come Watch Dogs possono soffrire di un calo dei giocatori, in particolare quando non c’è una funzione cross-play adeguata: in risposta, Ubisoft sta ora promette che ha in programma di supportare sia il cross-play che il cross-gen in futuro. La conferma non è arrivata sotto forma di annuncio, ma come risposta a una domanda su Twitter: un giocatore di Watch Dogs Legion ha chiesto all’account Twitter ufficiale del titolo di abilitare il multiplayer cross-gen.

Nella risposta si afferma che il team di sviluppo sta lavorando per aggiungere cross-play e cross-gen, ed entrambi arriveranno in un secondo momento: non vengono fornite ulteriori informazioni, tutto ciò che è stato detto è che si stanno lavorando su entrambe le funzionalità. Non è stata indicata la data del prossimo aggiornamento, ciò potrebbe significa che dovremmo attendere da settimane a mesi. È anche possibile che Ubisoft stia ancora valutando la possibilità di aggiungere queste funzionalità per Watch Dogs Legion e desideri vedere la risposta dei giocatori all’idea. Indipendentemente dal fatto che il gioco multipiattaforma e cross-gen sia attualmente in fase di sviluppo, la frustrazione dei fan per il fatto che le funzionalità non siano presenti attualmente in Watch Dogs è comprensibile.

Watch Dogs offre una varietà di funzionalità multiplayer, comprese le modalità cooperativa e competitiva. Purtroppo i giocatori non solo non sono in grado di incontrarsi tra di loro sulle per partite competitive, ma non possono neanche incontrare i giocatori che hanno fatto il passaggio a una console next-gen. È anche possibile che Ubisoft no sia riuscita ad aggiungere più funzionalità al multiplayer di Watch Dogs Legion per ragioni di tempo, o che le funzioni non fossero pronte per essere aggiunte alle di console next-gen. Watch Dogs Legion è ora disponibile su PC, Play Station 4, Play Station 5, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X.