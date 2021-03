Blizzard: assume per un nuovo titolo tripla A

Blizzard Entertainment ha annunciato che sta cercando dipendenti per lavorare su un ambizioso gioco multiplayer tripla A: il misterioso nuovo progetto uscirà su PC e console. Gli ultimi anni non sono stati facili per i fan di Blizzard, poiché la società non ha lanciato un nuovo gioco da Overwatch del 2016: anche i progetti annunciati molto tempo fa, inclusi Overwatch 2 e Diablo 4, non hanno ricevuto alcuna chiara indicazione per una finestra di lancio. In precedenza, la società aveva notato che

i cicli di sviluppo sono più lunghi, i team di sviluppo sono più grandi e le richieste per creare giochi di successo sono aumentate

Dan Cox, artista 3D senior di Blizzard, ha rivelato che la società sta cercando artisti, programmatori e produttori per un nuovo progetto davvero interessante. Secondo le descrizioni del lavoro, i giocatori possono aspettarsi un gioco multiplayer tripla A con una grafica di nuova generazione e uno stile artistico unico e innovativo. Lo stesso Cox ha indicato che il nuovo gioco è il miglior progetto e team con cui abbia mai lavorato nella mia carriera. Blizzard è alla ricerca di designer con esperienza di lavoro su sparatutto multiplayer e single-player e giochi d’azione, nonché designer di livelli per creare mondi epici e memorabili. Inoltre, è necessaria esperienza con il genere FPS, il che potrebbe indicare che il nuovo progetto manterrà probabilmente la prospettiva in prima persona, come Overwatch.

Il nuovo gioco è previsto su PC e console e gli elenchi di lavoro suggeriscono anche che si tratta di un IP completamente nuovo, piuttosto che una remastered o un remake dei vecchi titoli: ma non ci sono ancora altri dettagli sul progetto. In precedenza, il co-fondatore e vicepresidente senior di Blizzard Entertainment Allen Adham ha detto che l’editore non ha quasi più giochi che possono essere rimasterizzati in futuro. Adham ha anche sottolineato che il gruppo di sviluppo dell’azienda è ormai al completo come non lo è mai stato e lo studio aveva già nuovi team che lavorano su nuovi tipi di gioco da presentare presto ai fan. Al momento, Blizzard sta lavorando allo sparatutto multiplayer in prima persona Overwatch 2 e al tanto atteso Diablo 4. Inoltre, il rimasterizzato Diablo 2: Resurrected è in cantiere per l’uscita nel 2021. Secondo recenti informazioni, il gioco sarà compatibile con i vecchi file di salvataggio dell’originale, così come con alcune modifiche iconiche che utilizzano i dati del gioco originale.