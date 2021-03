Archetype Entertainment: collabora con Blur Studio su un nuovo titolo

Blur Studio assisterà i veterani di Bio Ware presso Archetype Entertainment per creare il loro nuovo gioco di ruolo fantascientifico: lo studio sta ancora assumendo per l’imminente ambizioso progetto, dovremo attendere parecchio prima che il titolo venga annunciato. La partnership tra Archetype Entertainment e Blur Studio è stata annunciata sul sito ufficiale di Wizards of the Coast.

Blur Studio è una società di produzione pluripremiata, specializzata in effetti visivi, animazioni e design ed è stata fondata nel 1995 dal regista Tim Miller: è noto per il suo lavoro su vari trailer di giochi in CG e animazione di effetti visivi per film e serie TV, tra cui il primo film di Deadpool e lo spettacolo Love, Death & Robots di Netflix. Lo studio ha realizzato più di 50 minuti di filmati rimasterizzati per Halo 2: Anniversary di Microsoft nel 2020. L’amore dell’azienda di Miller per la fantascienza e la sua esperienza di lavoro su Star Wars: The Old Republic e Mass Effect hanno reso questa decisione di partnership molto facile e naturale, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nel progetto, ma sicuramente lo studio contribuirà a creare i mondi del nuovissimo IP di fantascienza.

Archetype Entertainment, invece, ha aperto nel 2019 sotto la divisione di Wizards of the Coast, ed è stata fondata da ex veterani di BioWare: includono il direttore tecnico Chad Robertson, il direttore creativo James Ohlen e lo sceneggiatore Drew Karpyshyn. L’obiettivo dell’azienda è umilmente descritto come creare i più grandi giochi di ruolo basati sulla trama del mondo. Inoltre, Archetype Entertainment include ex dipendenti di studi iconici come Naughty Dog, Blizzard Entertainment, 343 Industries, Sony Santa Monica e id Software. Lo studio sta lavorando a un gioco di ruolo basato sul proprio IP fantascientifico: al momento non è stato annunciata la data di lancio per questo ambizioso progetto, ma è possibile ipotizzare che il nuovo gioco sarà lanciato su PC, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation.