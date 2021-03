Justice League: le reazioni a caldo della stampa

Justice League – nella sua versione fortemente voluta da Zack Snyder – debutterà questo giovedì in esclusiva su Sky grazie a Warner Bros. Italia. Ma adesso sono anche arrivati i primi commenti a caldo della stampa americana (in attesa delle recensioni ufficiali) e lo hanno apprezzato.

Umberto Gonzales di The Wrap ha promosso il film, elogiandone la musica di Junkie XL e l’incredibile azione; Fico Cangiano ha aggiunto che “è valsa l’attesa” e che ogni personaggio “brilla”, continuando gli archi narrativi dai precedenti film. Anche Nathaniel Brain sembra concordare che il film è un ottimo “epilogo ai predecessori L’Uomo D’Acciaio e Batman v Superman”. Erik Davis di Fandango lo ha definito “sicuramente superiore alla pellicola uscita nel 2017” e che le differenze sono a livello di “tono, musicali, visive e d’azione”.

Eric Francisco, al contrario, afferma che il film forse “è troppo verboso” e passa troppo tempo “nella costruzione del suo mondo” ma concorda che “è migliore del film del 2017” ma alla domanda se è grandioso afferma “sta a voi decidere”. The Voice Of Reason concorda definendolo “un miglioramento” ma, allo stesso tempo, “più o meno la stessa storia della versione cinematografica”, chiarendo che per lui “è più o meno lo stesso se non per l’espansione dei personaggi” e che è “indirizzata più ad un pubblico di appassionati hardcore”. Anche German Lussier si accoda a quest’ultimi commenti ma definisce il film “sia differente che simile” a quello del 2017 ma con “motivazioni migliori e la posta in gioco più alta”.

Eric Goldman ha affermato che Zack Snyder’s Justice League è “un miglioramento rispetto al film del 2017” ed ha “dei momenti visivi veramente cool” ma afferma che “c’è molto più Snyder nella versione cinematografica di quanto la narrativa ci avesse fatto pensare. Alla fine è come un esercizio di scuola del cinema dove vedi come differenti scelte musicali, montaggio, differenti scelte in post-produzione possano cambiare in maniera migliore il tono di un film”. Per Scott Mendelson “è un montaggio preliminare con effetti visivi terminati. E’ lo stesso film del 2017 con due ore di scene tagliate integrate e versioni alternative di cose già viste” e spiega che è da vedere “per il climax d’azione migliore e Cyborg”; Mendelson nota come il film, per lui, potesse essere tagliato a 2.5-3 ore anziché 4 ore in quanto “i primi 110 minuti sono noiosi” e non capisce perché nel 2017 la Warner “non abbia distribuito, per l’appunto, una versione da 150 minuti di questo film”.

Al contrario Brandon Davis afferma che Justice League è un film differente per molti versi con il 25% delle parti (le migliori girate da Snyder) dalla versione cinematografica e che forse “solo il 12%della Snyder Cut è roba che non avete mai visto”. Per Mike Reyes “ha superato le aspettative” ed è migliore del film uscito nel 2017, affermando che “è allo stesso livello del primo The Avengers”.

Andrew J. Salazar spiega il film “non conquisterà nuovo pubblico” in quanto “è tutto ciò che i suoi fan amano del suo lavoro, è tutto ciò che chi non lo apprezza non ama dei suoi lavori ma in maniera amplificata”, notando che la durata di 4 ore è eccessiva. Mike Ryan concorda con la durata eccessiva ma afferma “che è un film migliore di quello del 2017, sicuramente più coesivo. Non è per me, ma i fan di Snyder ne saranno felici”. Steven Weintraub concorda che sia migliore del film e afferma che non aveva senso “che uscisse al cinema, è un prodotto più da HBO Max”.

Lo scooper Daniel Richtman gli ha dato 7 su 10 ma afferma che “l’epilogo è terribile con una CGI pessima da videogame Playstation 2”, che “le prime due ore si trascinano” e punta il dito contro “Ezra Miller” ma ne elogia “il terzo atto” e lo sviluppo dei personaggi. KC Walsh afferma che “il film fornisce tutto ciò che i fan vogliono” ma ha “ancora dei problemi di trama e non è esente da difetti”, dandogli 7.5 su 10.