Skater XL: la mappa Embarcadero Plaza è ora disponibile

Easy Day Studios ha oggi annunciato l’arrivo di Embarcadero Plaza, una delle più storiche e amate location dello skate, tramite una mappa ufficiale in Skater XL. Questa mappa originale di Easy Day Studios rende omaggio a questo iconico quartiere della Bay Area, trasportando i giocatori sul lungomare di San Francisco insieme a tutti i suoi punti di riferimento degli anni ’90. Dalla rinomata Vallaincourt Fountain, alle sporgenze “C Block” e al famigerato “Gonz Gap”, i giocatori potranno sperimentare questa leggendaria location su strada in Skater XL, disponibile su PS4, Xbox One e Steam tramite il Mod Browser in-game.

Essendo uno dei luoghi più influenti nella storia dello skateboard, l’Embarcadero Plaza di San Francisco è stato l’epicentro del pattinaggio su strada negli anni ’90. Gli abitanti della Bay Area e gli skater di tutto il mondo venivano all’EMB per scrivere nuove pagine nei libri di storia dello skate. I giocatori possono ora sfidare se stessi a padroneggiare l’EMB, i lunghi gradini delle scale, i blocchi di cemento e il “Gonz Gap”, una sezione di salto resa famosa per la prima volta dallo skater professionista Mark “Gonz” Gonzales. La Embarcadero Plaza di Skater XL rimane fedele all’era originale degli anni ’90 ed è ottimizzata con elementi aggiuntivi per migliorare il gameplay.

In omaggio alla leggendaria Embarcadero Plaza, Easy Day Studios ha incluso una nuova attrezzatura speciale del brand di skateboard FTC (For The City) con sede a San Francisco. Per oltre 25 anni, FTC ha mantenuto fiorente la scena dello skateboard della Bay Area, ospitando eventi locali e sponsorizzando molte leggende dello skateboard. Questo pacchetto è ora disponibile tramite il Mod Browser di Skater XL su tutte le piattaforme.

La mappa di Embarcadero Plaza è ora disponibile gratuitamente tramite il Mod Browser del titolo. Skater XL è già disponibile per PS4, Xbox One e PC tramite Steam